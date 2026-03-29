MENACES DU KREMLIN

29 mars 2026

Pression grandissante sur les pays baltes : vers une nouvelle invasion russe ?

Entre rumeurs d’attaque imminente, incidents de drones et scénarios de déstabilisation à Narva, la tension monte dans les pays baltes. La région reste une zone à haut risque, où Moscou pourrait tester à moyen terme de nouvelles stratégies hybrides face à l’OTAN.