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Un membre des gardes-frontières de l'État (SBG) patrouille le long d'une clôture à la frontière entre la Lettonie et le Bélarus, près de Krivanda, dans l'est de la Lettonie, le 8 août 2023, lors d'une visite du président letton.
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MENACES DU KREMLIN

29 mars 2026

Pression grandissante sur les pays baltes : vers une nouvelle invasion russe ?

Entre rumeurs d’attaque imminente, incidents de drones et scénarios de déstabilisation à Narva, la tension monte dans les pays baltes. La région reste une zone à haut risque, où Moscou pourrait tester à moyen terme de nouvelles stratégies hybrides face à l’OTAN.

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MOTS-CLES

pays Baltes , lituanie , Lettonie , Estonie , Pologne , Russie , guerre en ukraine , Kremlin , Moscou , Vladimir Poutine , menace , invasion , stratégie , conflit , drones , OTAN , Narva

THEMATIQUES

Défense
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

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