MENACES DU KREMLIN
29 mars 2026
Pression grandissante sur les pays baltes : vers une nouvelle invasion russe ?
Entre rumeurs d’attaque imminente, incidents de drones et scénarios de déstabilisation à Narva, la tension monte dans les pays baltes. La région reste une zone à haut risque, où Moscou pourrait tester à moyen terme de nouvelles stratégies hybrides face à l’OTAN.
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A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
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