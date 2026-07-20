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Le Premier ministre Sébastien Lecornu écoute l'ancien président de la République, François Hollande lors des cérémonies commémorant le dixième anniversaire des attentats terroristes du 13 novembre 2015.
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ATLANTICO VOUS L’AVAIT DIT

20 juillet 2026

Présidentielle 2027 : Hollande, Lecornu, le duo surprise de l’automne

Une centaine de soutiens réunis par François Hollande, un Premier ministre qui cultive savamment le flou : la présidentielle 2027 s'écrit d'abord dans l'ombre. Pendant que certains bâtissent leur notoriété à marche forcée, deux figures que tout oppose misent sur le temps long. Le pari est risqué : être connu ne suffit jamais à être désiré.

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MOTS-CLES

Politique , élection présidentielle 2027 , François Hollande , Sébastien Lecornu , candidature , attente , PS , macronisme , Emmanuel Macron , Premier Ministre , Ex-président

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.