PROMESSES DE CAMPAGNE
9 février 2026
La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, dispose désormais du soutien politique nécessaire pour mener à bien un programme ambitieux. Tiendra-t-elle ses promesses ?
Propulsée au pouvoir par une victoire électorale écrasante, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi s’impose comme une figure politique hors norme, mêlant charisme médiatique et ligne ultra-conservatrice. Forte d’un soutien parlementaire inédit, elle dispose désormais des moyens d’appliquer un programme ambitieux, entre fermeté diplomatique et réformes économiques attendues. Reste à savoir si elle saura transformer l’enthousiasme populaire en résultats concrets.
Adam Simpson est maître de conférences en études internationales à la Faculté de société et de culture de l'Université d'Adélaïde.
