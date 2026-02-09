PROMESSES DE CAMPAGNE

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, dispose désormais du soutien politique nécessaire pour mener à bien un programme ambitieux. Tiendra-t-elle ses promesses ?

Propulsée au pouvoir par une victoire électorale écrasante, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi s’impose comme une figure politique hors norme, mêlant charisme médiatique et ligne ultra-conservatrice. Forte d’un soutien parlementaire inédit, elle dispose désormais des moyens d’appliquer un programme ambitieux, entre fermeté diplomatique et réformes économiques attendues. Reste à savoir si elle saura transformer l’enthousiasme populaire en résultats concrets.