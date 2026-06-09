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9 juin 2026

Premier contact avec les extraterrestres : les nouvelles règles définies par l’Académie internationale d’astronautique n’ont rien à voir avec nos scénarios de science-fiction

Le moment du premier contact avec une intelligence extraterrestre est un classique de la science-fiction. Il met généralement en scène un scientifique fébrile ayant une illumination soudaine, réalisant en un instant dramatique que la Terre est visitée par des créatures venues d’années-lumière de distance.