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9 juin 2026
Premier contact avec les extraterrestres : les nouvelles règles définies par l’Académie internationale d’astronautique n’ont rien à voir avec nos scénarios de science-fiction
Le moment du premier contact avec une intelligence extraterrestre est un classique de la science-fiction. Il met généralement en scène un scientifique fébrile ayant une illumination soudaine, réalisant en un instant dramatique que la Terre est visitée par des créatures venues d’années-lumière de distance.
5 min de lecture
MOTS-CLESextraterrestres , rencontre , contact , scientifiques , comité SETI , canulars , Harcèlement , intelligence
THEMATIQUESScience
Michael Garrett est titulaire de la chaire Sir Bernard Lovell d'astrophysique à l'Université de Manchester. Il s'intéresse particulièrement à la recherche d'intelligence extraterrestre (SETI) et il préside le comité SETI de l'Académie internationale d'astronautique.
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Michael Garrett est titulaire de la chaire Sir Bernard Lovell d'astrophysique à l'Université de Manchester. Il s'intéresse particulièrement à la recherche d'intelligence extraterrestre (SETI) et il préside le comité SETI de l'Académie internationale d'astronautique.