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Des participants posent lors de l'événement dérivé de « Storm Area 51 », baptisé « Alienstock », le 20 septembre 2019 à Rachel, dans le Nevada.
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VISITEURS VENUS D'AILLEURS

9 juin 2026

Premier contact avec les extraterrestres : les nouvelles règles définies par l’Académie internationale d’astronautique n’ont rien à voir avec nos scénarios de science-fiction

Le moment du premier contact avec une intelligence extraterrestre est un classique de la science-fiction. Il met généralement en scène un scientifique fébrile ayant une illumination soudaine, réalisant en un instant dramatique que la Terre est visitée par des créatures venues d’années-lumière de distance.

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MOTS-CLES

extraterrestres , rencontre , contact , scientifiques , comité SETI , canulars , Harcèlement , intelligence

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Michael Garrett
Astrophysicien

Michael Garrett est titulaire de la chaire Sir Bernard Lovell d'astrophysique à l'Université de Manchester. Il s'intéresse particulièrement à la recherche d'intelligence extraterrestre (SETI) et il préside le comité SETI de l'Académie internationale d'astronautique.

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