DROIT DE CRITIQUER
12 juin 2026
Poursuivi pour diffamation par une enseignante, Eric Zemmour a été relaxé après avoir dénoncé en 2022 un voyage scolaire dans un camp de migrants
La justice française a acquitté Éric Zemmour, le leader de Reconquête, et plusieurs personnalités politiques. Ils étaient poursuivis pour avoir dénoncé un voyage scolaire prévu dans un camp de migrants à Calais.
2 min de lecture
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.