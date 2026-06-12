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Éric Zemmour, chef du parti Reconquete, avant une visite de campagne sur un marché de Neuilly-sur-Seine, près de Paris, le 19 juin 2024.
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DROIT DE CRITIQUER

12 juin 2026

Poursuivi pour diffamation par une enseignante, Eric Zemmour a été relaxé après avoir dénoncé en 2022 un voyage scolaire dans un camp de migrants

La justice française a acquitté Éric Zemmour, le leader de Reconquête, et plusieurs personnalités politiques. Ils étaient poursuivis pour avoir dénoncé un voyage scolaire prévu dans un camp de migrants à Calais.

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Eric Zemmour , Justice , condamnation , diffamation , enseignante , professeure , migrants , immigration , éducation nationale , Calais , reconquête , Rassemblement National , europe , Union européenne , frontières , voyage scolaire

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

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