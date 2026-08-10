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Pourquoi une confiance en soi démesurée est souvent une stratégie gagnante dans la vie

Et si l’excès de confiance n’était pas seulement un défaut, mais aussi un avantage ? Des chercheurs montrent que la surestimation de ses propres capacités pourrait fonctionner comme un signal de compétence, en ouvrant des portes et en incitant à prendre des risques que les plus prudents évitent.