ATOUT MAJEUR
10 août 2026
Pourquoi une confiance en soi démesurée est souvent une stratégie gagnante dans la vie
Et si l’excès de confiance n’était pas seulement un défaut, mais aussi un avantage ? Des chercheurs montrent que la surestimation de ses propres capacités pourrait fonctionner comme un signal de compétence, en ouvrant des portes et en incitant à prendre des risques que les plus prudents évitent.
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Chris Dawson est professeur d'économie et de sciences du comportement à l'École de gestion (School of Management) de l'Université de Bath.
David de Meza est professeur de gestion au sein du Département de gestion de la London School of Economics and Political Science.
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