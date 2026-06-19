EXPLICATIONS

19 juin 2026

Pourquoi une blessure sportive peut parfois en entraîner une autre ?

Une blessure sportive peut sembler un simple contretemps : une entorse à la cheville, une élongation au mollet ou une douleur au genou. Mais pour beaucoup, le vrai problème survient lorsqu'ils tentent de reprendre l'activité trop tôt, ce qui entraîne une seconde blessure.