EXPLICATIONS
19 juin 2026
Pourquoi une blessure sportive peut parfois en entraîner une autre ?
Une blessure sportive peut sembler un simple contretemps : une entorse à la cheville, une élongation au mollet ou une douleur au genou. Mais pour beaucoup, le vrai problème survient lorsqu'ils tentent de reprendre l'activité trop tôt, ce qui entraîne une seconde blessure.
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THEMATIQUESSport
James Brouner est directeur des formations BSc (Hons) en sciences du sport. Ses responsabilités d'enseignement actuelles comprennent la mise en œuvre de tous les contenus relatifs à l'analyse de la performance, tant au niveau licence que master, à Kingston.
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James Brouner est directeur des formations BSc (Hons) en sciences du sport. Ses responsabilités d'enseignement actuelles comprennent la mise en œuvre de tous les contenus relatifs à l'analyse de la performance, tant au niveau licence que master, à Kingston.