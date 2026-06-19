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Après une blessure, le corps modifie souvent sa façon de bouger.
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EXPLICATIONS

19 juin 2026

Pourquoi une blessure sportive peut parfois en entraîner une autre ?

Une blessure sportive peut sembler un simple contretemps : une entorse à la cheville, une élongation au mollet ou une douleur au genou. Mais pour beaucoup, le vrai problème survient lorsqu'ils tentent de reprendre l'activité trop tôt, ce qui entraîne une seconde blessure.

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MOTS-CLES

blessure , sport , activité physique , douleur , guérison , réeducation

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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James Brouner

James Brouner est directeur des formations BSc (Hons) en sciences du sport. Ses responsabilités d'enseignement actuelles comprennent la mise en œuvre de tous les contenus relatifs à l'analyse de la performance, tant au niveau licence que master, à Kingston.

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