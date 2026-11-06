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Des poupées russes traditionnelles en bois, les Matriochkas, représentant le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump, sont exposées à la vente dans une boutique du marché d'Izmailovo à Moscou.
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DIPLOMATIE

6 novembre 2026

Pourquoi Trump, Xi et Poutine ne peuvent pas se partager le monde comme les « trois grands » dirigeants de 1945

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine rêvent-ils d'un monde partagé en sphères d'influence, à l'image des grandes puissances réunies à Yalta en 1945 ? Si la tentation impérialiste est bien réelle chez les trois dirigeants, le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de l'après-guerre. Souveraineté des États, interdépendance économique, nouvelles technologies militaires et résistance des peuples rendent illusoire un partage de la planète entre trois puissances.

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MOTS-CLES

Xi Jinping , Donald Trump , Russie , Vladimir Poutine , Chine , États-Unis , géopolitique , diplomatie , négociations , nouvel ordre mondial

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicholas Westcott

Nicholas Westcott est professeur de pratique diplomatique, au sein du Département de politique et d’études internationales, SOAS, à l'Université de Londres.