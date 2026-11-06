DIPLOMATIE

Pourquoi Trump, Xi et Poutine ne peuvent pas se partager le monde comme les « trois grands » dirigeants de 1945

Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine rêvent-ils d'un monde partagé en sphères d'influence, à l'image des grandes puissances réunies à Yalta en 1945 ? Si la tentation impérialiste est bien réelle chez les trois dirigeants, le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de l'après-guerre. Souveraineté des États, interdépendance économique, nouvelles technologies militaires et résistance des peuples rendent illusoire un partage de la planète entre trois puissances.