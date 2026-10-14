POINT DE VUE

Pourquoi nos bureaucraties font fuir les talents (et comment Netflix a prouvé qu’on pouvait faire l’inverse)

L’Europe s’enlise. Croissance à l’arrêt, normes qui s’empilent, administrations qui ne décident plus rien, talents qui partent aux États-Unis. On cherche des coupables partout, mais je crois que le diagnostic tient dans un document que la Silicon Valley a écrit il y a plus de quinze ans.