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Toute bureaucratie porte en elle une forme de pensée communiste.
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POINT DE VUE

14 octobre 2026

Pourquoi nos bureaucraties font fuir les talents (et comment Netflix a prouvé qu’on pouvait faire l’inverse)

L’Europe s’enlise. Croissance à l’arrêt, normes qui s’empilent, administrations qui ne décident plus rien, talents qui partent aux États-Unis. On cherche des coupables partout, mais je crois que le diagnostic tient dans un document que la Silicon Valley a écrit il y a plus de quinze ans.

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MOTS-CLES

Union européenne , France , bureaucratie , Netflix , start-up , culture d'entreprise

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A PROPOS DES AUTEURS
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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).