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Manuels scolaires. (Image d'illustration)
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MEMOIRE SOUS TENSION

11 avril 2026

Pourquoi les manuels scolaires sont-ils toujours si “discrets” avec l’histoire du communisme ?

Entre angles morts, héritages idéologiques et conflits mémoriels, l’enseignement du communisme révèle un rapport français au passé toujours sensible… et profondément politique.

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MOTS-CLES

éducation , scolarité , manuels scolaires , communisme , histoire

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).