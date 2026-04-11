MEMOIRE SOUS TENSION
11 avril 2026
Pourquoi les manuels scolaires sont-ils toujours si “discrets” avec l’histoire du communisme ?
Entre angles morts, héritages idéologiques et conflits mémoriels, l’enseignement du communisme révèle un rapport français au passé toujours sensible… et profondément politique.
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THEMATIQUESEducation
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeur à l'Institut Catholique de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).