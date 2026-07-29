Hannah Campbell est maître de conférences en physiologie humaine appliquée à l'Université de Leeds ; elle s'est installée au Royaume-Uni en provenance d'Australie en 2022 et a obtenu son doctorat en physiologie de l'exercice clinique en 2023. Elle possède de solides bases en sciences du sport et de l'exercice ainsi qu'en physiologie de l'exercice clinique, alliées à une compréhension approfondie et interdisciplinaire de la santé des femmes tout au long de la vie et de l'influence qu'y exercent le sport, l'exercice et l'activité physique.