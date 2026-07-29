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L'activité physique en général, et l'entraînement en résistance en particulier, nous aident à développer une relation saine avec notre corps.
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A PRENDRE EN COMPTE

29 juillet 2026

Pourquoi les femmes devraient pratiquer la musculation à toutes les étapes de leur vie

Les femmes inactives peuvent perdre jusqu'à 10 % de leur masse musculaire tous les dix ans après l'âge de 30 ans. C'est un point crucial, car le muscle ne détermine pas seulement notre force ou notre apparence physique ; il soutient la santé osseuse, cérébrale, hormonale, métabolique et mentale, tout en favorisant la confiance en soi, l'autonomie et le bien-être à long terme.

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MOTS-CLES

femme , sport , activité physique , vieillissement , grossesse , ménopause , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Hannah Campbell

Hannah Campbell est maître de conférences en physiologie humaine appliquée à l'Université de Leeds ; elle s'est installée au Royaume-Uni en provenance d'Australie en 2022 et a obtenu son doctorat en physiologie de l'exercice clinique en 2023. Elle possède de solides bases en sciences du sport et de l'exercice ainsi qu'en physiologie de l'exercice clinique, alliées à une compréhension approfondie et interdisciplinaire de la santé des femmes tout au long de la vie et de l'influence qu'y exercent le sport, l'exercice et l'activité physique.