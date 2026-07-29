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29 juillet 2026
Pourquoi les femmes devraient pratiquer la musculation à toutes les étapes de leur vie
Les femmes inactives peuvent perdre jusqu'à 10 % de leur masse musculaire tous les dix ans après l'âge de 30 ans. C'est un point crucial, car le muscle ne détermine pas seulement notre force ou notre apparence physique ; il soutient la santé osseuse, cérébrale, hormonale, métabolique et mentale, tout en favorisant la confiance en soi, l'autonomie et le bien-être à long terme.
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THEMATIQUESSanté
Hannah Campbell est maître de conférences en physiologie humaine appliquée à l'Université de Leeds ; elle s'est installée au Royaume-Uni en provenance d'Australie en 2022 et a obtenu son doctorat en physiologie de l'exercice clinique en 2023. Elle possède de solides bases en sciences du sport et de l'exercice ainsi qu'en physiologie de l'exercice clinique, alliées à une compréhension approfondie et interdisciplinaire de la santé des femmes tout au long de la vie et de l'influence qu'y exercent le sport, l'exercice et l'activité physique.
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Hannah Campbell est maître de conférences en physiologie humaine appliquée à l'Université de Leeds ; elle s'est installée au Royaume-Uni en provenance d'Australie en 2022 et a obtenu son doctorat en physiologie de l'exercice clinique en 2023. Elle possède de solides bases en sciences du sport et de l'exercice ainsi qu'en physiologie de l'exercice clinique, alliées à une compréhension approfondie et interdisciplinaire de la santé des femmes tout au long de la vie et de l'influence qu'y exercent le sport, l'exercice et l'activité physique.