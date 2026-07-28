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28 juillet 2026
Mega incendies de Gironde : la prévention, le grand angle mort français (et voilà à qui on le doit)
Les canicules passent, la France brûle, et alors que le débat est concentré sur l'urgence, le véritable enjeu se trouve dans l'échec de la prévention, malmenée dés lors que les flammes s'éteignent. La faute à qui ou à quoi ? Décryptage.
7 min de lecture
MOTS-CLESincendies , Gironde , prévention , échec , État , Justice , écologistes , idéologie , blocages administratifs , terrain
THEMATIQUESEcologie
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
Jean Bacci est sénateur LR du Var, président de l'Union régionale des communes forestières Sud-PACA, auteur principal du rapport sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement » (août 2022) et porteur de la loi de 2023 sur la prévention incendie.
Sébastien Lahaye est ancien officier sapeur-pompier (20 ans, dont commandement opérationnel sur grands feux), docteur en sciences de l'environnement, fondateur du bureau d'études Warucene spécialisé dans le risque incendie aux interfaces habitat-forêt.
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