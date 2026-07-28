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Blurred backgroundCette photographie diffusée par le caporal-chef Damien Rembert du Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS 33), prise le 24 juillet 2026, montre des pompiers français tentant de maîtriser l'incendie de forêt entre Saumos et Sainte-Hélène, au nord-ouest de Bordeaux, dans le département de la Gironde. Un incendie de forêt qualifié d'« inédit » qui ravage le sud-ouest de la France se dirige vers Bordeaux, a indiqué un responsable le 24 juillet 2026. Plus de 140 000 personnes ont été évacuées et 22 000 hectares ont déjà été détruits par les flammes. Au cours de la nuit du 24 au 25 juillet, l'incendie a continué de progresser dans les Landes et surtout en Gironde, où les autorités s'inquiètent désormais pour Bordeaux et ont annoncé de nouvelles évacuations concernant plusieurs dizaines de milliers de personnes. (Image d'illustration)
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28 juillet 2026

Mega incendies de Gironde : la prévention, le grand angle mort français (et voilà à qui on le doit)

Les canicules passent, la France brûle, et alors que le débat est concentré sur l'urgence, le véritable enjeu se trouve dans l'échec de la prévention, malmenée dés lors que les flammes s'éteignent. La faute à qui ou à quoi ? Décryptage.

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MOTS-CLES

incendies , Gironde , prévention , échec , État , Justice , écologistes , idéologie , blocages administratifs , terrain

THEMATIQUES

Ecologie
A PROPOS DES AUTEURS
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François de Rugy
Ancien ministre de l'écologie, Ancien président de l'Assemblée nationale, conseiller régional Pays de la Loire

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».

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Jean Bacci
Sénateur LR du Var

Jean Bacci est sénateur LR du Var, président de l'Union régionale des communes forestières Sud-PACA, auteur principal du rapport sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l'embrasement » (août 2022) et porteur de la loi de 2023 sur la prévention incendie.

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Sébastien Lahaye
Docteur en sciences de l'environnement

Sébastien Lahaye est ancien officier sapeur-pompier (20 ans, dont commandement opérationnel sur grands feux), docteur en sciences de l'environnement, fondateur du bureau d'études Warucene spécialisé dans le risque incendie aux interfaces habitat-forêt.