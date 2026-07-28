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Mega incendies de Gironde : la prévention, le grand angle mort français (et voilà à qui on le doit)

Les canicules passent, la France brûle, et alors que le débat est concentré sur l'urgence, le véritable enjeu se trouve dans l'échec de la prévention, malmenée dés lors que les flammes s'éteignent. La faute à qui ou à quoi ? Décryptage.