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Jensen Huang, cofondateur et PDG de Nvidia Corp., s'exprime lors d'une conférence de presse à Taipei, le 21 mai 2025.
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28 juillet 2026

Nvidia et Palantir demandent à Washington de ne pas interdire les modèles open source et voilà ce qui se joue vraiment derrière les bras de fer en cours

Trump voudrait réserver les modèles d'IA aux Etats-Unis, les principaux intéressés lui demandent de ne rien en faire. Derrière ce paradoxe se joue un enjeu essentiel autour de la domination mondiale de l'IA. Et pour l'instant, la Chine semble bien partie pour rafler la mise. Décryptage.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Donald Trump , Nvidia , Jensen Huang , Palantir , Meta , Google , Lettre ouverte , open weight , Chine

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Benhamou
Secrétaire général de l'institut de la souveraineté numérique

Bernard Benhamou est secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique (ISN). Il est aussi enseignant sur la gouvernance de l’Internet à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l’Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l’Économie numérique (2007-2013). Il y a fondé le portail Proxima Mobile, premier portail européen de services mobiles pour les citoyens. Il a coordonné la première conférence ministérielle européenne sur l’Internet des objets lors de la Présidence Française de l’Union européenne de 2008. Il a été le conseiller de la Délégation Française au Sommet des Nations unies sur la Société de l’Information (2003-2006). Il a aussi créé les premières conférences sur l’impact des technologies sur les administrations à l’Ena en 1998. Enfin, il a été le concepteur de « Passeport pour le Cybermonde », la première exposition entièrement en réseau créée à la Cité des Sciences et de l’Industrie en 1997.