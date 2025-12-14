©
Une banderole portant l'inscription « Antifa » est visible lors d'une manifestation sous le slogan « Bloquez Alice Weidel », lors d'une réunion de campagne à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 1er février 2025.
14 décembre 2025
Pourquoi les États-Unis s’en prennent à l’argent des antifas en Europe
Washington franchit un cap inédit dans sa lutte contre l’extrémisme violent d’extrême gauche. En lançant un programme de récompenses visant les réseaux financiers de groupes Antifa en Europe, les États-Unis ne les considèrent plus comme de simples fauteurs de troubles, mais comme une menace terroriste transnationale, appelant une réponse sécuritaire et financière de grande ampleur.
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
