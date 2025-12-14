POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une banderole portant l'inscription « Antifa » est visible lors d'une manifestation sous le slogan « Bloquez Alice Weidel », lors d'une réunion de campagne à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 1er février 2025.

©

Une banderole portant l'inscription « Antifa » est visible lors d'une manifestation sous le slogan « Bloquez Alice Weidel », lors d'une réunion de campagne à Neu-Isenburg, près de Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 1er février 2025.

FINANCEMENT

14 décembre 2025

Pourquoi les États-Unis s’en prennent à l’argent des antifas en Europe

Washington franchit un cap inédit dans sa lutte contre l’extrémisme violent d’extrême gauche. En lançant un programme de récompenses visant les réseaux financiers de groupes Antifa en Europe, les États-Unis ne les considèrent plus comme de simples fauteurs de troubles, mais comme une menace terroriste transnationale, appelant une réponse sécuritaire et financière de grande ampleur.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

antifas , extrême gauche , gauche , États-Unis , menace , sécurité , antifascisme , terrorisme , violence

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Populaires

1Pendant que Brandt abandonne la partie, Mistral quitte l’Hexagone et file à Lausanne… Triste symbole de cette France industrielle qui meurt
2L’ère des chaussures de ski (vraiment) confortables est arrivée
3Petits éléments chiffrés pour comprendre à quel point la taxe Amazon a eu des effets contraires à ceux attendus par ses promoteurs
4Réforme des retraites : pourquoi la France s’obstine à poser la mauvaise question
5Ces investissements massifs que fait la Russie pour prendre le contrôle de l’Atlantique Nord au nez et à la barbe des Européens
6« Nous devons nous préparer à l’ampleur de la guerre que nos grands-parents ont connue » avertit le chef de l’Otan : quelle part de paranoïa, quelle part de lucidité ?
7Martin Gurri : "Biden s’est comparé à Roosevelt, Macron à Jupiter et l'extravagance de leur autopromotion aggrave l’ampleur de leur échec"