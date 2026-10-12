POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une étude récente a confirmé que le plus ancien chien connu provient de Pınarbaşı, un site sous roche situé à Karaman, en Turquie centrale. Ce chien vivait il y a environ 15 800 ans.
See image caption
See copyright

MEILLEUR AMI DE L'HOMME

12 octobre 2026

Pourquoi les chiens âgés pourraient enseigner de nouveaux tours aux chercheurs sur Alzheimer

La plupart des gens connaissent une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère luttait contre la démence, et j’ai vu de mes propres yeux à quel point cela avait été difficile pour notre famille.

Photo of Julie Moreno
Julie Moreno Go to Julie Moreno page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

médecine , science , alzheimer , chiens , vieillissement , Dog Aging Project

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Julie Moreno image
Julie Moreno
Neurotoxicologiste

Docteur Julie Moreno est une neurotoxicologue dont les recherches portent sur le vieillissement cérébral et les mécanismes cellulaires à l'origine de la neurodégénérescence.

Populaires

1IA : avis de tempête européenne sur Mistral ?
2Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »
3Manifestations lycéennes : ces réseaux politiques français et internationaux qui amplifient la colère et la détournent à leur profit
4Deux ans après la suppression de l’USAID par Trump, la gauche perd toutes les élections en Amérique du Sud
5Primaire de la gauche : la victoire à double tranchant de Raphaël Glucksmann
6Retraite à 60-62 ans : le projet de Marine Le Pen face au mur des finances publiques
7Catastrophe made in IA, le jour d’après : le plan secret des géants de la Tech pour contrer une révolte populaire