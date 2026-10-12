MEILLEUR AMI DE L'HOMME

Pourquoi les chiens âgés pourraient enseigner de nouveaux tours aux chercheurs sur Alzheimer

La plupart des gens connaissent une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère luttait contre la démence, et j’ai vu de mes propres yeux à quel point cela avait été difficile pour notre famille.