MEILLEUR AMI DE L'HOMME
12 octobre 2026
Pourquoi les chiens âgés pourraient enseigner de nouveaux tours aux chercheurs sur Alzheimer
La plupart des gens connaissent une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Lorsque j’étais enfant, ma grand-mère luttait contre la démence, et j’ai vu de mes propres yeux à quel point cela avait été difficile pour notre famille.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Docteur Julie Moreno est une neurotoxicologue dont les recherches portent sur le vieillissement cérébral et les mécanismes cellulaires à l'origine de la neurodégénérescence.
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A PROPOS DES AUTEURS
Docteur Julie Moreno est une neurotoxicologue dont les recherches portent sur le vieillissement cérébral et les mécanismes cellulaires à l'origine de la neurodégénérescence.