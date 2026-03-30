EXPLICATIONS
30 mars 2026
Pourquoi les basketteurs ratent-ils souvent les tirs qu’ils ont pourtant réussis des milliers de fois ?
Chaque année, lors du tournoi NCAA, c'est la même chose : un joueur se présente sur la ligne des lancers francs, prend son tir et le rate. Et voilà, votre pronostic parfait s'écroule.
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A PROPOS DES AUTEURS
David Van den Heever est professeur agrégé de génie agricole et biologique à l'Université d'État du Mississippi.
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A PROPOS DES AUTEURS
David Van den Heever est professeur agrégé de génie agricole et biologique à l'Université d'État du Mississippi.