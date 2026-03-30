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La réussite d'un tir ne dépend pas simplement de l'activité cérébrale, mais de sa constance.
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EXPLICATIONS

30 mars 2026

Pourquoi les basketteurs ratent-ils souvent les tirs qu’ils ont pourtant réussis des milliers de fois ?

Chaque année, lors du tournoi NCAA, c'est la même chose : un joueur se présente sur la ligne des lancers francs, prend son tir et le rate. Et voilà, votre pronostic parfait s'écroule.

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MOTS-CLES

sport , concentration , mental , basket , activité cérébrale , cerveau

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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David Van den Heever

David Van den Heever est professeur agrégé de génie agricole et biologique à l'Université d'État du Mississippi.

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