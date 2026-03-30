EXPLICATIONS

30 mars 2026

Pourquoi les basketteurs ratent-ils souvent les tirs qu’ils ont pourtant réussis des milliers de fois ?

Chaque année, lors du tournoi NCAA, c'est la même chose : un joueur se présente sur la ligne des lancers francs, prend son tir et le rate. Et voilà, votre pronostic parfait s'écroule.