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Pourquoi le télescope Swift de la NASA est sur le point de se consumer dans l’atmosphère

Après 22 ans de missions et de découvertes, le télescope spatial Swift a achevé son parcours en rentrant dans l’atmosphère terrestre le 4 novembre 2026, où il s’est désintégré. Victime de l’intensification de l’activité solaire, cet observatoire de la NASA aura pourtant profondément marqué l’astrophysique. Des sursauts gamma aux supernovas, en passant par les trous noirs et les objets interstellaires, retour sur les grandes contributions scientifiques d’un télescope capable de traquer les phénomènes les plus fugaces de l’Univers.