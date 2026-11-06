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Cette photo, diffusée par la NASA le 31 juillet 2004, montre le déballage du satellite Swift dans le hangar AE de la base de lancement de Cap Canaveral, au Centre spatial Kennedy, en Floride.
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ESPACE

6 novembre 2026

Pourquoi le télescope Swift de la NASA est sur le point de se consumer dans l’atmosphère 

Après 22 ans de missions et de découvertes, le télescope spatial Swift a achevé son parcours en rentrant dans l’atmosphère terrestre le 4 novembre 2026, où il s’est désintégré. Victime de l’intensification de l’activité solaire, cet observatoire de la NASA aura pourtant profondément marqué l’astrophysique. Des sursauts gamma aux supernovas, en passant par les trous noirs et les objets interstellaires, retour sur les grandes contributions scientifiques d’un télescope capable de traquer les phénomènes les plus fugaces de l’Univers.

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MOTS-CLES

NASA , espace , galaxie , univers , télescope , Swift , combustion , trou noir

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Mary Ogborn
Doctorante en astrophysique

Mary Ogborn est doctorante en astrophysique à l'université de Pennsylvanie, spécialisée dans les trous noirs.

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