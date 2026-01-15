©
Un manifestant brandit une pancarte représentant le portrait de Reza Pahlavi, fils de l’ancien dirigeant iranien Mohammad Reza Pahlavi, lors d’une manifestation contre le gouvernement iranien devant la porte de Brandebourg, à Berlin (Allemagne), le 12 janvier 2026.
UN NOM POUR RASSEMBLER
15 janvier 2026
Pourquoi le nom de Reza Pahlavi continue de résonner dans la rue iranienne
Franco-iranien, Emmanuel Razavi est grand reporter. Spécialiste de l’Iran et du Moyen-Orient, il a réalisé de très nombreux reportages sur le sujet pour de grands magazines. Il est aussi l’auteur de trois livres et d’un documentaire sur l’Iran. Vendredi, le Figaro Magazine publie son grand entretien avec le Prince Reza Pahlavi, qui se présente comme le leader de la transition démocratique en Iran. Entretien.
8 min de lecture
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
