INNOVATION
11 octobre 2026
Pourquoi l’agriculture verticale n’est pas la solution pour le système alimentaire
Présentée comme une solution d’avenir pour nourrir les populations face au changement climatique, l’agriculture verticale séduit les investisseurs et les pouvoirs publics. Mais ces fermes high-tech, qui remplacent la lumière du soleil par des LED et les sols par des substrats artificiels, sont gourmandes en énergie et en capitaux.
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Richard Bloomfield est doctorant en géographie et environnement au sein de la Western University.
Evan Bowness est professeur adjoint en géographie et environnement au sein de la Western University.
Tony Weis est professeur de géographie et d’environnement au sein de la Western University.
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Evan Bowness est professeur adjoint en géographie et environnement au sein de la Western University.
Tony Weis est professeur de géographie et d’environnement au sein de la Western University.