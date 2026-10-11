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Un visiteur prend une photo d'une maquette d'agriculture verticale lors du salon Sustainability Expo 2024 à Bangkok, le 30 septembre 2024.
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INNOVATION

11 octobre 2026

Pourquoi l’agriculture verticale n’est pas la solution pour le système alimentaire

Présentée comme une solution d’avenir pour nourrir les populations face au changement climatique, l’agriculture verticale séduit les investisseurs et les pouvoirs publics. Mais ces fermes high-tech, qui remplacent la lumière du soleil par des LED et les sols par des substrats artificiels, sont gourmandes en énergie et en capitaux.

Photo of Richard Bloomfield
Photo of Evan Bowness
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MOTS-CLES

Agriculture , agriculteurs , méthode , légumes , agriculture verticale , système alimentaire , LED , usines , innovation

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Richard Bloomfield

Richard Bloomfield est doctorant en géographie et environnement au sein de la Western University.

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Evan Bowness

Evan Bowness est professeur adjoint en géographie et environnement au sein de la Western University.

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Tony Weis

Tony Weis est professeur de géographie et d’environnement au sein de la Western University.

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