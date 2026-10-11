INNOVATION

Pourquoi l’agriculture verticale n’est pas la solution pour le système alimentaire

Présentée comme une solution d’avenir pour nourrir les populations face au changement climatique, l’agriculture verticale séduit les investisseurs et les pouvoirs publics. Mais ces fermes high-tech, qui remplacent la lumière du soleil par des LED et les sols par des substrats artificiels, sont gourmandes en énergie et en capitaux.