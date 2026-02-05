CULTURE D'ENTREPRISE
Pourquoi l'idée d'un « employé idéal » peut être si néfaste pour les personnes souffrant de troubles mentaux
Dans le monde du travail moderne, le concept de « travailleur idéal » est dominant, mais dangereux, car il peut dicter les normes et les attentes en milieu professionnel. Cet archétype décrit un employé à la productivité sans limites, toujours disponible et émotionnellement stable.
Hadar Elraz a consacré sa carrière postdoctorale aux études de gestion et de santé, occupant des postes à Cardiff, Bristol et Lancaster. Avant de rejoindre le monde universitaire, elle travaillait comme conseillère en emploi, accompagnant les demandeurs d'emploi en situation de handicap ou souffrant de problèmes de santé dans leur retour à l'emploi.
Jen Remnant est chercheuse associée (CF) au Centre écossais de recherche sur l'emploi (SCER), rattaché au département Travail, Emploi et Organisations (WEO) de la Strathclyde Business School. Parallèlement à son expérience dans le secteur de la santé et du social, elle a obtenu une licence en études du handicap et en pratique professionnelle à l'Université de Northumbria, ainsi qu'un master en recherche en santé et sciences sociales et un doctorat en sociologie médicale à la faculté de médecine de l'Université de Newcastle.
