Pourquoi l'idée d'un « employé idéal » peut être si néfaste pour les personnes souffrant de troubles mentaux

Jen Remnant est chercheuse associée (CF) au Centre écossais de recherche sur l'emploi (SCER), rattaché au département Travail, Emploi et Organisations (WEO) de la Strathclyde Business School. Parallèlement à son expérience dans le secteur de la santé et du social, elle a obtenu une licence en études du handicap et en pratique professionnelle à l'Université de Northumbria, ainsi qu'un master en recherche en santé et sciences sociales et un doctorat en sociologie médicale à la faculté de médecine de l'Université de Newcastle.