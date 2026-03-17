OPERATION HORS-NORME

17 mars 2026

Ces intrusions récurrentes des Chinois dans les systèmes de communication ultra sécurisés des Américains

D’une ampleur inédite, l'opération attribuée au groupe Salt Typhoon a permis à la Chine d’infiltrer des réseaux au sein de 80 pays, et de voler des données à travers tous les États-Unis.