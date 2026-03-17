OPERATION HORS-NORME
17 mars 2026
Ces intrusions récurrentes des Chinois dans les systèmes de communication ultra sécurisés des Américains
D’une ampleur inédite, l'opération attribuée au groupe Salt Typhoon a permis à la Chine d’infiltrer des réseaux au sein de 80 pays, et de voler des données à travers tous les États-Unis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme
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Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme