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Xi Jinping. (Image d'illustration)
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OPERATION HORS-NORME

17 mars 2026

Ces intrusions récurrentes des Chinois dans les systèmes de communication ultra sécurisés des Américains

D’une ampleur inédite, l'opération attribuée au groupe Salt Typhoon a permis à la Chine d’infiltrer des réseaux au sein de 80 pays, et de voler des données à travers tous les États-Unis.

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MOTS-CLES

Chine , Etats-Unis , armées , Salt Typhoon , cyber , systèmes de communication

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme