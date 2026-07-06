GEL DES EAUX

Pourquoi l'Antarctique a gelé des millions d'années avant l'Arctique : ce que révèle une nouvelle étude

L'Antarctique de l'Est abrite la plus grande calotte glaciaire de la Terre, contenant suffisamment d'eau pour élever le niveau global des mers de 52 mètres si elle venait à fondre entièrement. Pourtant, comment et pourquoi cette calotte glaciaire s'est formée a intrigué les scientifiques pendant des décennies.