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Blurred backgroundCette photo non datée, fournie par la NASA, montre le glacier Thwaites en Antarctique occidental.
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GEL DES EAUX

6 juillet 2026

Pourquoi l'Antarctique a gelé des millions d'années avant l'Arctique : ce que révèle une nouvelle étude

L'Antarctique de l'Est abrite la plus grande calotte glaciaire de la Terre, contenant suffisamment d'eau pour élever le niveau global des mers de 52 mètres si elle venait à fondre entièrement. Pourtant, comment et pourquoi cette calotte glaciaire s'est formée a intrigué les scientifiques pendant des décennies.

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MOTS-CLES

science , Antarctique , gel , calottes glaciaires , continent , géologie , océan , températures

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Gernon
Professeur associé

Professeur associé en sciences de la Terre et de l'océan, à l'Université de Southampton.