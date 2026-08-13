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Gabriel Attal après une rencontre avec le Premier ministre français, dans le cadre de consultations politiques à l'hôtel de Matignon à Paris, le 2 septembre 2025.
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POINT DE VUE

13 août 2026

Pourquoi cette référence au « spoil system » dans la bouche de certains candidats à la présidence ?

Face aux blocages de l’administration et à la difficulté pour un nouvel exécutif de traduire son programme en actes, certains candidats à la présidentielle évoquent le « spoil system », le renouvellement des responsables administratifs par des personnalités jugées plus proches du pouvoir. Mais jusqu’où peut aller cette logique en France, sans fragiliser la continuité de l’État et perdre les compétences indispensables à la conduite des politiques publiques ?

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MOTS-CLES

spoil system , réformes , mesures , démocratie , citoyens , Opposition , Gabriel Attal , François Bayrou , Marine Le Pen , la France insoumise , Rassemblement National

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Eric Schoettl

Jean-Éric Schoettl est ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel entre 1997 et 2007. Il a publié La Démocratie au péril des prétoires aux éditions Gallimard, en 2022.

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