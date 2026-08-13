POINT DE VUE

Pourquoi cette référence au « spoil system » dans la bouche de certains candidats à la présidence ?

Face aux blocages de l’administration et à la difficulté pour un nouvel exécutif de traduire son programme en actes, certains candidats à la présidentielle évoquent le « spoil system », le renouvellement des responsables administratifs par des personnalités jugées plus proches du pouvoir. Mais jusqu’où peut aller cette logique en France, sans fragiliser la continuité de l’État et perdre les compétences indispensables à la conduite des politiques publiques ?