INFLATION ALIMENTAIRE
23 septembre 2026
Pourquoi ces cinq aliments pourraient coûter encore plus cher cet hiver
Au cours de l'année écoulée, la production alimentaire a dû faire face à une convergence de pressions diverses, dont les effets risquent de se répercuter sur nos paniers d'achat cet hiver.
5 min de lecture
MOTS-CLESinflation , Alimentation , nourriture , prix , Huile d'olive , pain , pommes de terre , chocolat
THEMATIQUESConsommation
Sophie Perry est chercheuse au sein du Centre for Food Policy et travaille sur le projet « Joined up Landscapes ». Spécialiste en sciences sociales, elle s'intéresse tout particulièrement à la recherche sur la transformation des systèmes socio-écologiques, en privilégiant des approches fondées sur la participation et la justice. Ses travaux ont porté sur les systèmes alimentaires et agricoles, l'éducation à l'environnement et la transformation socio-écologique, ainsi que sur la souveraineté alimentaire.
Leila Fathi est chercheuse au Centre for Food Policy de City St George's University of London, au sein de la Healthy Weight Policy Research Unit. Elle est également diététicienne agréée (Australie) et titulaire d'un doctorat en nutrition et santé publique de l'Université du Queensland.
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Sophie Perry est chercheuse au sein du Centre for Food Policy et travaille sur le projet « Joined up Landscapes ». Spécialiste en sciences sociales, elle s'intéresse tout particulièrement à la recherche sur la transformation des systèmes socio-écologiques, en privilégiant des approches fondées sur la participation et la justice. Ses travaux ont porté sur les systèmes alimentaires et agricoles, l'éducation à l'environnement et la transformation socio-écologique, ainsi que sur la souveraineté alimentaire.
Leila Fathi est chercheuse au Centre for Food Policy de City St George's University of London, au sein de la Healthy Weight Policy Research Unit. Elle est également diététicienne agréée (Australie) et titulaire d'un doctorat en nutrition et santé publique de l'Université du Queensland.