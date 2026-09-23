Sophie Perry est chercheuse au sein du Centre for Food Policy et travaille sur le projet « Joined up Landscapes ». Spécialiste en sciences sociales, elle s'intéresse tout particulièrement à la recherche sur la transformation des systèmes socio-écologiques, en privilégiant des approches fondées sur la participation et la justice. Ses travaux ont porté sur les systèmes alimentaires et agricoles, l'éducation à l'environnement et la transformation socio-écologique, ainsi que sur la souveraineté alimentaire.