GOUT DE LA PERTE

Pourquoi atteindre vos objectifs peut vous laisser un sentiment de vide

Lorsqu’Anne Carson apprit qu’elle avait remporté le prix Nobel de littérature, elle se trouvait en Islande, où, selon l’Académie suédoise, elle était en train d’« écouter le vent ». Carson ne répondit pas immédiatement à son téléphone, le mettant en silencieux jusqu’à ce que son mari la convainque de rappeler. Son verdict sur le choix de l’Académie : « Je pense que vous êtes tous fous. »