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GOUT DE LA PERTE

9 novembre 2026

Pourquoi atteindre vos objectifs peut vous laisser un sentiment de vide

Lorsqu’Anne Carson apprit qu’elle avait remporté le prix Nobel de littérature, elle se trouvait en Islande, où, selon l’Académie suédoise, elle était en train d’« écouter le vent ». Carson ne répondit pas immédiatement à son téléphone, le mettant en silencieux jusqu’à ce que son mari la convainque de rappeler. Son verdict sur le choix de l’Académie : « Je pense que vous êtes tous fous. »

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MOTS-CLES

philosophie , amour , Prix ​​Nobel , poésie , désir , motivation , objectifs , Franz Kafka , Éros , Anne Carson

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Stacy Keltner

Stacy Keltner est Professeure de philosophie au sein de la Kennesaw State University.

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