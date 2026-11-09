GOUT DE LA PERTE
9 novembre 2026
Pourquoi atteindre vos objectifs peut vous laisser un sentiment de vide
Lorsqu’Anne Carson apprit qu’elle avait remporté le prix Nobel de littérature, elle se trouvait en Islande, où, selon l’Académie suédoise, elle était en train d’« écouter le vent ». Carson ne répondit pas immédiatement à son téléphone, le mettant en silencieux jusqu’à ce que son mari la convainque de rappeler. Son verdict sur le choix de l’Académie : « Je pense que vous êtes tous fous. »
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MOTS-CLESphilosophie , amour , Prix Nobel , poésie , désir , motivation , objectifs , Franz Kafka , Éros , Anne Carson
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Stacy Keltner est Professeure de philosophie au sein de la Kennesaw State University.
A PROPOS DES AUTEURS
Stacy Keltner est Professeure de philosophie au sein de la Kennesaw State University.