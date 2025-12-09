POLITIQUE
Des traders à la Bourse de New York à l'ouverture, le 10 avril 2025.

Des traders à la Bourse de New York à l'ouverture, le 10 avril 2025.

© CHARLY TRIBALLEAU / AFP

ATLANTICO BUSINESS

9 décembre 2025

Pour Wall Street, l’IA ne peut pas transformer la bourse en casino…

La bulle boursière fabriquée à coups de milliards dans l’intelligence artificielle commence à inquiéter la bourse américaine, qui cherche maintenant à savoir si les revenus sont possibles au regard des promesses exubérantes des principaux acteurs.

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

