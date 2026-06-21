RECONNAISSANCE
21 juin 2026
Pour la fête des pères, il est temps d'écouter les papas
À l’occasion de la fête des Pères, une chercheuse en psychologie du développement met en lumière un aspect encore trop peu exploré : le vécu des pères eux-mêmes. Si leur implication dans l’éducation des enfants n’a jamais été aussi forte, beaucoup disent pourtant se sentir insuffisamment reconnus, soutenus et inclus par la société et les institutions.
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A PROPOS DES AUTEURS
Klara Price est maître de conférences en psychologie du développement à l'Université du Pays de Galles du Sud.
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A PROPOS DES AUTEURS
Klara Price est maître de conférences en psychologie du développement à l'Université du Pays de Galles du Sud.