TERRORISME INTELLECTUEL

25 avril 2026

Pour Boualem Sansal, libre maître penseur contre maîtres censeurs

Derrière les attaques visant Boualem Sansal se dessine un phénomène plus large : la tentation, pour une partie de l’intelligentsia, de substituer l’anathème au dialogue. Une dérive qui fragilise l’esprit critique autant qu’elle trahit l’idéal démocratique.