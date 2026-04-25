TERRORISME INTELLECTUEL
25 avril 2026
Pour Boualem Sansal, libre maître penseur contre maîtres censeurs
Derrière les attaques visant Boualem Sansal se dessine un phénomène plus large : la tentation, pour une partie de l’intelligentsia, de substituer l’anathème au dialogue. Une dérive qui fragilise l’esprit critique autant qu’elle trahit l’idéal démocratique.
6 min de lecture
Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.
Populaires
Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.