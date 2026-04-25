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Boualem Sansal pose pour un photographe avant une interview au Palais des Académies, à Bruxelles, le 24 avril 2026.
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TERRORISME INTELLECTUEL

25 avril 2026

Pour Boualem Sansal, libre maître penseur contre maîtres censeurs

Derrière les attaques visant Boualem Sansal se dessine un phénomène plus large : la tentation, pour une partie de l’intelligentsia, de substituer l’anathème au dialogue. Une dérive qui fragilise l’esprit critique autant qu’elle trahit l’idéal démocratique.

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MOTS-CLES

Boualem Sansal , écrivain , littérature , roman , livre , Algérie , Olivier Nora , Grasset , polémique , maison d'édition , Vincent Bolloré , culture , romancier , Voltaire

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Daniel Salvatore Schiffer

Philosophe et écrivain, Daniel Salvatore Schiffer est professeur d’esthétique et de philosophie de l’art à l’Institut royal supérieur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres.

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