ATLANTICO BUSINESS
10 février 2026
Poilâne : chronique bien française d’un succès iconique d’une entreprise… désormais en grand danger
Qui se souvient encore de Poilâne ? Du pain Poilâne… La marque a presque un siècle. Elle est aujourd’hui en soins palliatifs. Cette entreprise familiale a connu tous les succès… elle a aussi traversé beaucoup de difficultés. Mais quel gâchis d’un parcours bien français.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
