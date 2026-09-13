NIVEAU DES ELEVES

PISA : ces autres pays où les enfants d’immigrés réussissent bien mieux à l’école qu’en France

Les résultats de PISA 2025 relancent le débat sur le niveau de l’école française et sur sa capacité à faire réussir les élèves issus de l’immigration. Alors que la France affiche parmi les écarts les plus importants de l’OCDE entre élèves immigrés et non immigrés, le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore le Canada montrent qu’un autre scénario est possible : dans certains systèmes éducatifs, les enfants d’immigrés égalent, voire dépassent, les élèves natifs.