POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des élèves assistent aux cours à l'école primaire publique Clair Soleil le 1er septembre 2026, premier jour de la rentrée scolaire 2026-2027 après les vacances d'été, dans le nord de Marseille.
See image caption
See copyright

NIVEAU DES ELEVES

13 septembre 2026

PISA : ces autres pays où les enfants d’immigrés réussissent bien mieux à l’école qu’en France

Les résultats de PISA 2025 relancent le débat sur le niveau de l’école française et sur sa capacité à faire réussir les élèves issus de l’immigration. Alors que la France affiche parmi les écarts les plus importants de l’OCDE entre élèves immigrés et non immigrés, le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore le Canada montrent qu’un autre scénario est possible : dans certains systèmes éducatifs, les enfants d’immigrés égalent, voire dépassent, les élèves natifs.

Photo of Eric Deschavanne
Photo of Eric Charbonnier
Eric Deschavanne Go to Eric Deschavanne pageetEric Charbonnier Go to Eric Charbonnier page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

immigration , PISA , niveau scolaire , inégalités , diplôme , classement PISA , niveau des élèves , réussite , baccalauréat , lecture , mathématiques , Irlande , Canada , France , Royaume-Uni , enfants d'immigrés , immigrés , Intégration , Éducation nationale

THEMATIQUES

Education
A PROPOS DES AUTEURS
Eric Deschavanne image
Eric Deschavanne

Eric Deschavanne est professeur de philosophie.

A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).

Eric Charbonnier image
Eric Charbonnier

Eric Charbonnier est analyste à la division des indicateurs et des analyses, au sein de la direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE.

 

Populaires

1Ces sept drapeaux nationaux figurent parmi les plus anciens encore utilisés dans le monde
2PISA : ces autres pays où les enfants d’immigrés réussissent bien mieux à l’école qu’en France
3L’Humanité détruite par l’IA ? Anatomie d’un buzz qui n’avait rien de spontané… et tout de (très très) politique
4Prolongation des centrales : et le nucléaire français reçut enfin une bonne nouvelle
5Coup de chaud sur Bab el-Mandeb : et si les Houthis du Yémen étaient l’étincelle qui faisait exploser la poudrière économique mondiale ?
6Gad Elmaleh & Rosalía affichent leurs amours; Céline Dion inquiète, Angèle repasse aux hommes; Jacques de Monaco reçoit une maison, Alexandra de Hanovre complote son mariage; Harry & Meghan s’enfoncent dans la mesconnerie; Mariah Carey twinnise
72008, l’année où la vie politique des démocraties occidentales a basculé dans la polarisation (et devinez ce qui a été massivement adopté au même moment…)