NIVEAU DES ELEVES
13 septembre 2026
PISA : ces autres pays où les enfants d’immigrés réussissent bien mieux à l’école qu’en France
Les résultats de PISA 2025 relancent le débat sur le niveau de l’école française et sur sa capacité à faire réussir les élèves issus de l’immigration. Alors que la France affiche parmi les écarts les plus importants de l’OCDE entre élèves immigrés et non immigrés, le Royaume-Uni, l’Irlande ou encore le Canada montrent qu’un autre scénario est possible : dans certains systèmes éducatifs, les enfants d’immigrés égalent, voire dépassent, les élèves natifs.
10 min de lecture
Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
humanisme – Introduction à la pensée de Luc Ferry (Germina, 2010). Il est également l’auteur, avec Pierre-Henri Tavoillot, de Philosophie des âges de la vie (Grasset, 2007).
Eric Charbonnier est analyste à la division des indicateurs et des analyses, au sein de la direction de l'éducation et des compétences de l'OCDE.
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Eric Deschavanne est professeur de philosophie.
A 48 ans, il est actuellement membre du Conseil d’analyse de la société et chargé de cours à l’université Paris IV et a récemment publié Le deuxième
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