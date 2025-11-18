La Cour des comptes (image d'illustration)
EFFICACITE REELLE ?
18 novembre 2025
Pierre Moscovici se félicite de laisser derrière lui une Cour des Comptes « plus transparente, plus ouverte, plus citoyenne ». Vraiment… ?
Au moment où Pierre Moscovici s’apprête à quitter la Cour des comptes en dressant le bilan d’une institution « plus ouverte, plus citoyenne », les critiques sur son bilan se cristallisent.
9 min de lecture
MOTS-CLESCour des comptes , France , Etat français , évaluation , politiques publiques , PS , Pierre Moscovici , politisation
THEMATIQUESFrance
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
Xavier X. est un haut fonctionnaire qui s’exprime sous pseudonyme
Populaires
Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.
Xavier X. est un haut fonctionnaire qui s’exprime sous pseudonyme