La Cour des comptes (image d'illustration)

EFFICACITE REELLE ?

18 novembre 2025

Pierre Moscovici se félicite de laisser derrière lui une Cour des Comptes « plus transparente, plus ouverte, plus citoyenne ». Vraiment… ?

Au moment où Pierre Moscovici s’apprête à quitter la Cour des comptes en dressant le bilan d’une institution « plus ouverte, plus citoyenne », les critiques sur son bilan se cristallisent.

Jean-Pascal Beaufret et Xavier X.

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pascal Beaufret image
Jean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

Xavier X. image
Xavier X.

Xavier X. est un haut fonctionnaire qui s’exprime sous pseudonyme