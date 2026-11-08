POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des éoliennes et un parc solaire sont visibles près du village d'Avignonet-Lauragais, situé au sud-est de Toulouse, en région Midi-Pyrénées.
See image caption
See copyright

"L'ECO-CAPITALISME DURABLE"

8 novembre 2026

Philippe Charlez : « La France se suicide sur l’autel de la vertu climatique »

Dix ans après l’Accord de Paris, le bilan de la transition énergétique mondiale interroge : malgré des milliers de milliards investis, les énergies fossiles dominent toujours le mix énergétique et les émissions continuent de progresser. Pour Philippe Charlez, coauteur de "L’éco-capitalisme durable", l’Europe s’est enfermée dans une stratégie climatique coûteuse qui fragilise son industrie et sa souveraineté énergétique. Il plaide pour un changement de modèle fondé sur le nucléaire, l’innovation, la liberté économique et une écologie compatible avec la prospérité.

Photo of Philippe Charlez
Philippe Charlez Go to Philippe Charlez page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

L'éco-capitalisme durable , Philippe Charlez , Julien Anfruns , transition écologique , transition énergétique , énergies fossiles , milliards , investissements , Budget , dépenses , financements , Pollution , éoliennes , gaz , pétrole , hydrogène , nucléaire , centrales nucléaires , Electricité , Capitalisme , écologie , écologistes , décroissance , Capital , entreprises

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Philippe Charlez image
Philippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont et les dix commandements de la transition énergétiques (Editions VA).


Philippe Charlez enseigne à l’ISSEP, l'Institut de Formation Politique et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, , Atlantico, le Point, le Figaro et le JDD. Il intervient régulièrement sur BFMTv, France TV info, Cnews, Europe 1. Il est expert en Questions Energétiques associé au Think Tank Le Millénaire.

Populaires

1De quelle (nouvelle) France rêve vraiment LFI ? Radioscopie des 1000 mesures du programme Mélenchon
2Dénonciation du climat raciste… par des racistes : le cas sidérant du père de la victime de l’attentat de Trappes
3Cette étude allemande qui montre que les jeunes Européens les plus enclins à partir au combat sont…
4Louis Garrel craque pour Camille Etienne, M. Pokora se bat pour Christina; Laeticia Hallyday loue à Miami, Rihanna vend son boule de Noël; Kendall & Kylie Jenner se demi-pellent, Brooklyn & Nicola Peltz se retrouplent; Calvin Klein est sec comme une trique
5Catherine Nay hache Macron menu dans le Point, les services secrets s’inquiètent des violences post présidentielles dans l’Express; L'Obs a trouvé un Mazarin derrière Bardella, Challenges voit les cadres se paupériser; Zelensky invite Le Pen en Ukraine
6Mais qu'est-ce que Trump est réellement en train de négocier avec Poutine ?
7Pression islamiste et chasse aux commerces juifs : Birmingham en pleine dérive