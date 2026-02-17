ATLANTICO BUSINESS
17 février 2026
Petite révolution : les Français préfèrent désormais voir baisser leurs impôts qu’augmenter les moyens alloués à des services publics qu’une majorité juge sévèrement
Les Français aiment de moins en moins leurs services publics, parce qu’ils ne délivrent pas les résultats qu’ils en attendent. Ils préféreraient donc payer moins d’impôts, se débrouiller tout seuls et avoir moins d’Etat pour mieux d’Etat.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.