Les débats budgétaires ont profondément dégradé l’image des services publics.
ATLANTICO BUSINESS

17 février 2026

Petite révolution : les Français préfèrent désormais voir baisser leurs impôts qu’augmenter les moyens alloués à des services publics qu’une majorité juge sévèrement

Les Français aiment de moins en moins leurs services publics, parce qu’ils ne délivrent pas les résultats qu’ils en attendent. Ils préféreraient donc payer moins d’impôts, se débrouiller tout seuls et avoir moins d’Etat pour mieux d’Etat.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

