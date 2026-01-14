POLITIQUE
Des personnes consultent des offres d'emploi lors d'un salon de l'emploi à Tourcoing.

©

Des personnes consultent des offres d'emploi lors d'un salon de l'emploi à Tourcoing.

CHOIX DE CARRIERE

14 janvier 2026

Pas stressants mais bien payés : le top des métiers à choisir en 2026

Trouver un emploi bien rémunéré sans y laisser sa santé mentale est le rêve de nombreux actifs à l’horizon 2026. Mais existe-t-il réellement des métiers à la fois peu stressants et bien payés ?

Photo of Caroline Diard
Caroline Diard Go to Caroline Diard page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Caroline Diard image
Caroline Diard

Caroline Diard est professeur associé au département Droit des Affaires et Ressources Humaines à la Toulouse Business School.