Génétique

Pas d’enzymes sans ADN ni ARN, pas d’ADN sans enzymes : ce mystère « de l’œuf et de la poule » qui fait turbiner les scientifiques sur l’apparition de la vie sur Terre

Le casse-tête de l’ARN d’abord vacille face à l’hypothèse inverse: la géochimie aurait précédé la biochimie. Aux évents des grands fonds, fer et nickel génèrent formate, acétate ou pyruvate et miment la voie de l’acétyl-CoA. En laboratoire, des segments du cycle de Krebs inverse fonctionnent sans enzymes; des cofacteurs comme NAD+ ou SAM pourraient avoir accéléré et structuré ces réseaux. La reconstitution d’un métabolisme complet reste hors de portée, mais l’idée centenaire gagne des preuves concrètes.