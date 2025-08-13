Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 2 au 8 août

Génétique. (Image d'illustration)
Génétique

Pas d’enzymes sans ADN ni ARN, pas d’ADN sans enzymes : ce mystère « de l’œuf et de la poule » qui fait turbiner les scientifiques sur l’apparition de la vie sur Terre

Le casse-tête de l’ARN d’abord vacille face à l’hypothèse inverse: la géochimie aurait précédé la biochimie. Aux évents des grands fonds, fer et nickel génèrent formate, acétate ou pyruvate et miment la voie de l’acétyl-CoA. En laboratoire, des segments du cycle de Krebs inverse fonctionnent sans enzymes; des cofacteurs comme NAD+ ou SAM pourraient avoir accéléré et structuré ces réseaux. La reconstitution d’un métabolisme complet reste hors de portée, mais l’idée centenaire gagne des preuves concrètes.

avec Viviane Callier
