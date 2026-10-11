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Des membres de la Confédération générale du travail (CGT) lors d'un rassemblement organisé à Marseille à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai 2026.
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POIDS DES SYNDICATS

11 octobre 2026

Paritarisme : pourquoi aucun gouvernement n'ose s'attaquer au pouvoir des partenaires sociaux

Pierre Cahuc et André Zylberberg publient un essai qui dénonce le pouvoir accordé aux partenaires sociaux. Jean-Charles Simon, ancien directeur général délégué du Medef, auteur en 2016 de « Faut-il en finir avec le paritarisme ? » et candidat à la présidence du Medef en 2018, réagit. Il revient sur un système qu'il juge opaque, coûteux et protégé par la classe politique, et esquisse les réformes qu'un candidat à la présidentielle de 2027 devrait engager.

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MOTS-CLES

paritarisme , gouvernement , partenaires sociaux , syndicats , Pierre Cahuc et André Zylberberg , réformes , Coût , Budget , entreprises , patrons , société , crise , financement , financement des syndicats , MEDEF , AGIRC-ARRCO , action logement , rapport Perruchot , affaire UIMM , présidentielle 2027

THEMATIQUES

Social
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Charles Simon image
Jean-Charles Simon

Jean-Charles Simon est économiste et entrepreneur. Chef économiste et directeur des affaires publiques et de la communication de Scor de 2010 à 2013, il a auparavent été successivement trader de produits dérivés, directeur des études du RPR, directeur de l'Afep et directeur général délégué du Medef. Actuellement, il est candidat à la présidence du Medef. 

Il a fondé et dirige depuis 2013 la société de statistiques et d'études économiques Stacian, dont le site de données en ligne stacian.com.

Il tient un blog : simonjeancharles.com et est présent sur Twitter : @smnjc

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