POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photo aérienne montre des BMW Série 5 de l'usine BMW Brilliance Automotive de Dadong, stationnées sur un parking à Shenyang, dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine), le 27 avril 2026.
See image caption
See copyright

URGENCE STRATEGIQUE

13 octobre 2026

Paris Motor Show : il est encore possible de sauver l’industrie automobile européenne mais voilà à quelles conditions

Face à la montée en puissance des constructeurs chinois, à l’érosion du marché européen et à l’explosion des coûts, l’industrie automobile européenne joue une partie décisive pour son avenir. Mais le déclin n’est pas inéluctable : pour rester compétitifs, les constructeurs doivent accélérer leur transformation industrielle, reprendre la maîtrise des technologies stratégiques et produire des véhicules électriques accessibles. Un redressement qui suppose aussi un cadre réglementaire plus stable et des conditions de concurrence plus équitables.

Photo of Arnaud Aymé
Arnaud Aymé Go to Arnaud Aymé page

12 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

europe , Chine , stratégie industrielle , industrie automobile , marchés intérieurs , international , exportations , constructeurs , technologie , savoir-faire

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Arnaud Aymé image
Arnaud Aymé

Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.

Populaires

1IA : avis de tempête européenne sur Mistral ?
2Mega piratage de la chaîne du froid française : sommes-nous prêts aux guerres numériques qui sont déjà là ?
3Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »
4Manifestations lycéennes : ces réseaux politiques français et internationaux qui amplifient la colère et la détournent à leur profit
5Retraite à 60-62 ans : le projet de Marine Le Pen face au mur des finances publiques
6Fermes à trolls et désinformation : ce changement brutal des top trends sur X qui a suivi l'attaque ukrainienne contre des datacenters russes
7Derrière la fatigue dénoncée par les lycéens, un burn-out cognitif ?