URGENCE STRATEGIQUE
13 octobre 2026
Paris Motor Show : il est encore possible de sauver l’industrie automobile européenne mais voilà à quelles conditions
Face à la montée en puissance des constructeurs chinois, à l’érosion du marché européen et à l’explosion des coûts, l’industrie automobile européenne joue une partie décisive pour son avenir. Mais le déclin n’est pas inéluctable : pour rester compétitifs, les constructeurs doivent accélérer leur transformation industrielle, reprendre la maîtrise des technologies stratégiques et produire des véhicules électriques accessibles. Un redressement qui suppose aussi un cadre réglementaire plus stable et des conditions de concurrence plus équitables.
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Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.
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Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.