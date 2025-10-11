Mémoire nationale

Panthéon et Invalides : deux mémoires pour une seule France ?

Depuis les funérailles de Victor Hugo, le Panthéon s’est imposé comme le sanctuaire républicain de la gauche, tandis que les Invalides, dominés par la figure de Napoléon, abritent la mémoire héroïque des droites. Pour Jérôme Besnard, cette dualité reflète une fracture culturelle plus profonde : celle qui oppose la célébration civique des grands hommes à une tradition de droite attachée à la mémoire intime, familiale et spirituelle.