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Une femme effectue des exercices d'équilibre au salon FIBO, dédié à la santé, au fitness et au bien-être, à Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 avril 2026.
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HANDICAP

8 juin 2026

Oui, on peut vraiment être allergique à l'exercice physique, et les symptômes peuvent être graves

Les personnes qui n’aiment pas faire du sport plaisantent parfois en disant qu’elles sont « allergiques » à l’exercice physique. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’une allergie à l’exercice existe réellement – et qu’elle peut être dangereuse si elle n’est pas détectée à temps.

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MOTS-CLES

médecine , Santé , allergie , exercice physique , immunologie , Alimentation

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Jaigirdar Shafqat Ahrar
Maître de conférences en immunologie

Titulaire d'une licence et d'un doctorat en immunologie, obtenus respectivement au Trinity College de Dublin et à l'Université de Glasgow. A également effectué une formation postdoctorale à l'Université de Manchester, également axée sur l'immunologie.