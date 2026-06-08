HANDICAP

8 juin 2026

Oui, on peut vraiment être allergique à l'exercice physique, et les symptômes peuvent être graves

Les personnes qui n’aiment pas faire du sport plaisantent parfois en disant qu’elles sont « allergiques » à l’exercice physique. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’une allergie à l’exercice existe réellement – et qu’elle peut être dangereuse si elle n’est pas détectée à temps.