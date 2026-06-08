HANDICAP
8 juin 2026
Oui, on peut vraiment être allergique à l'exercice physique, et les symptômes peuvent être graves
Les personnes qui n’aiment pas faire du sport plaisantent parfois en disant qu’elles sont « allergiques » à l’exercice physique. Mais ce que beaucoup ignorent, c’est qu’une allergie à l’exercice existe réellement – et qu’elle peut être dangereuse si elle n’est pas détectée à temps.
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THEMATIQUESMedecine
Titulaire d'une licence et d'un doctorat en immunologie, obtenus respectivement au Trinity College de Dublin et à l'Université de Glasgow. A également effectué une formation postdoctorale à l'Université de Manchester, également axée sur l'immunologie.
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Titulaire d'une licence et d'un doctorat en immunologie, obtenus respectivement au Trinity College de Dublin et à l'Université de Glasgow. A également effectué une formation postdoctorale à l'Université de Manchester, également axée sur l'immunologie.