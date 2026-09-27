LE FISC VOIT TOUT OU PRESQUE

Ouf, le risque de fuite de données fiscales est désormais « très faible » !

Le Conseil d’État a refusé de suspendre l’exécution du décret organisant la mise en œuvre de la directive européenne DAC 8, étendant aux crypto-actifs le mécanisme de collecte et d’échange automatique d’informations fiscales, au motif notamment que le risque de fuite des données serait « très faible ». Un mois plus tôt, l’État reconnaissait pourtant l’extraction des données d’au moins 678 000 contribuables depuis les systèmes de la DGFiP…