MISE AU POINT
25 août 2026
Où va réellement la graisse de votre corps lorsque vous perdez du poids ?
Pour perdre du poids, nous savons pour la plupart qu'il s'agit de manger moins et d'être plus actif physiquement. En créant un déficit calorique, nous « brûlons » plus de calories que nous n'en consommons, ce qui entraîne une perte de poids.
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THEMATIQUESSanté
Le Dr Jonny Quinlan possède plus de dix ans d'expérience en physiologie musculaire appliquée et en interventions liées à l'exercice, en se concentrant tout particulièrement sur l'âge, l'origine ethnique et les maladies chroniques.
Archie Belfield est doctorant en dernière année à l'Université de Birmingham. Sous la direction du professeur Leigh Breen, sa thèse porte sur la détérioration du muscle squelettique liée au vieillissement et à l'obésité, en mettant l'accent sur les interventions liées au mode de vie visant à en atténuer les effets.
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Le Dr Jonny Quinlan possède plus de dix ans d'expérience en physiologie musculaire appliquée et en interventions liées à l'exercice, en se concentrant tout particulièrement sur l'âge, l'origine ethnique et les maladies chroniques.
Archie Belfield est doctorant en dernière année à l'Université de Birmingham. Sous la direction du professeur Leigh Breen, sa thèse porte sur la détérioration du muscle squelettique liée au vieillissement et à l'obésité, en mettant l'accent sur les interventions liées au mode de vie visant à en atténuer les effets.