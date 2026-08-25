POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Lorsque nous perdons du poids, nous perdons principalement de la graisse corporelle. Cette graisse provient des aliments que nous consommons et est stockée par l'organisme.
See image caption
See copyright

MISE AU POINT

25 août 2026

Où va réellement la graisse de votre corps lorsque vous perdez du poids ?

Pour perdre du poids, nous savons pour la plupart qu'il s'agit de manger moins et d'être plus actif physiquement. En créant un déficit calorique, nous « brûlons » plus de calories que nous n'en consommons, ce qui entraîne une perte de poids.

Photo of Jonny Quinlan
Photo of Archie Belfield
Jonny Quinlan Go to Jonny Quinlan pageetArchie Belfield Go to Archie Belfield page

3 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

perte de poids , régime , activité physique , graisse corporelle , masse musculaire

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Jonny Quinlan image
Jonny Quinlan

Le Dr Jonny Quinlan possède plus de dix ans d'expérience en physiologie musculaire appliquée et en interventions liées à l'exercice, en se concentrant tout particulièrement sur l'âge, l'origine ethnique et les maladies chroniques.

Archie Belfield image
Archie Belfield

Archie Belfield est doctorant en dernière année à l'Université de Birmingham. Sous la direction du professeur Leigh Breen, sa thèse porte sur la détérioration du muscle squelettique liée au vieillissement et à l'obésité, en mettant l'accent sur les interventions liées au mode de vie visant à en atténuer les effets.