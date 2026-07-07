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Le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État américain Marco Rubio écoutent le président américain Donald Trump s'exprimer lors d'une réunion avec les ambassadeurs du Liban et d'Israël aux États-Unis, à la Maison Blanche, à Washington (D.C.), le 23 avril 2026.
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STRATEGIE INCERTAINE

7 juillet 2026

OTAN : le fossé entre Etats-Unis et Europe est loin de n’être dû qu’à Donald Trump

Grand redéploiement ou grand retranchement ? À la veille du sommet d'Ankara, l'administration Trump se montre écartelée entre deux doctrines incompatibles — la boussole Rubio qui maintient les alliances, et l'instinct Vance qui préfère se concentrer sur son nombril. Un flottement stratégique dont l'Europe ne peut plus se permettre d'attendre qu'il se résolve seul.

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MOTS-CLES

géopolitique , Etats-Unis , Sommet de l'OTAN , Marco Rubio , J.D Vance , Donald Trump , alliances , isolationnisme , Chine , hémisphère occidental , Commonwealth , Iran

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Sylvestre Mongrenier image
Jean Sylvestre Mongrenier
Enseignant-chercheur

Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.

Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).

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