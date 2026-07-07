STRATEGIE INCERTAINE
7 juillet 2026
OTAN : le fossé entre Etats-Unis et Europe est loin de n’être dû qu’à Donald Trump
Grand redéploiement ou grand retranchement ? À la veille du sommet d'Ankara, l'administration Trump se montre écartelée entre deux doctrines incompatibles — la boussole Rubio qui maintient les alliances, et l'instinct Vance qui préfère se concentrer sur son nombril. Un flottement stratégique dont l'Europe ne peut plus se permettre d'attendre qu'il se résolve seul.
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Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).
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Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).