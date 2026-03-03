ATLANTICO BUSINESS
Or, dollar, pétrole, bourses… les apprentis sorciers de la spéculation se préparaient à la guerre au Moyen-Orient
La majorité des traders, gérants de fonds et banquiers sont évidemment sur le pied de guerre depuis des mois dans le monde entier et n’ont pas été surpris par les premières attaques sur l’Iran. Les professionnels de la finance ont donc ouvert les marchés lundi sans grande nervosité, mais avec beaucoup de prudence.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
