Jean Castex et Olivier Véran lors d'une conférence de presse sur la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19.

Le nouveau variant Omicron a conduit le gouvernement a prendre de nouvelles mesures pour freiner les contaminations. L'interdiction de la consommation dans les bars et les transports en étant debout et d'autres propositions interrogent sur leur efficacité réelle pour lutter contre la pandémie.

L’arrivée du nouveau variant marque le retour de la bêtise crasse, de l’affolement politique, du délire « précautionniste ». Si l’hirondelle ne fait pas forcément le printemps, le variant promet bien l’enfer.

J’attends avec impatience et tristesse, les annonces délirantes du clown triste au costume décidément trop grand, qui fait office de premier ministre, et du pantin affolé qui sert notre « politique » de santé. Olivier Véran, désormais affublé de Ministre de la Maladie sur les réseaux sociaux (un peu de ma faute je l’avoue). Il est vrai que son passé de « médecin » ressort avec tous les détails, celui d’un syndicaliste acharné qui s’accrochait ainsi à l’institution du fait de l’extrême mauvaise notation de sa fonction de médecin, exercée très peu de temps d’ailleurs. Je laisse tout cela à vos lectures du week-end… Petit détail piquant néanmoins, en tant que syndicaliste, il réclamait à l’époque plus de lits, lui qui a continué à en supprimer depuis 3 ans !

Après les pistes de ski sans remontées mécaniques, à quand les bars sans boissons, les gares ouvertes, mais sans train. Les discothèques sans musique ? Ah non, pour les 1000 discothèques qui touchent chaque week-end à peine quelques centaines de milliers de personnes, et qui seraient responsables à elles-seules de la circulation du virus (no comment !) le sort est déjà réglé. Fermées 9 mois, elles se referment après à peine quelques semaines d’activités. On avait le courant alternatif, on a le stroboscope de l’économie, la lumière alternative, le LED des couards, qui coupe le courant au moindre virus.

Le gouvernement, en grand scientifique, a décidé que les festivals devenaient dangereux à partir de 2000 personnes, certainement lors d’une soirée loto, pendant laquelle le chiffre fut tiré au hasard par un Ministre en télétravail. Le virus touchant principalement les personnes en station debout, ignore selon notre gouvernement, les personnes assises. D’où l’excellente mesure sur les bars. Nous apprenons ainsi que Omicron porte des œillères qui lui interdisent une visée basse. Une solution intéressante, marcher assis, en fauteuil roulant, semblerait un geste barrière efficace contre le virus.

Nous allons réussir à alimenter cette situation brillante, qui fait qu’un vacciné malade (puisque le vaccin n’empêche ni d’être contaminé, ni de contaminer) pourra entrer dans un bar et infecter tout le monde, pendant qu’un non vacciné testé négatif, devra rester à la porte. Le bar est donc réservé désormais, non pas à la carte de crédit chargée, mais au porteur de charge virale. Je précise que je ne défile pas dans les manifs antivax, mais que je reste opposé au pass sanitaire, et encore plus au pass vaccinal. Une hypocrisie inutile, comme la situation de la Floride et de tant d’autres pays ou régions, où il est interdit, le confirme. Pas de pass en Suède, en Floride, en Inde ou Abidjan, et pas de morts pour autant.

Et le télétravail. 3 jours par semaine. Pourquoi ? Aucune idée. Car compter le 3 s’achève sur le majeur, qui est finalement le signe le plus évident qu’adresse ce gouvernement à l’économie, pour indiquer à quel point sa frilosité et la peur du « qu’en dira t-on pénal » l’emporte sur la raison ? La contamination reste le produit majoritaire des échanges à domicile, mais l’entreprise serait coupable. Le télétravail détruit plus de valeur, de créativité, de lien social qu’il ne préserve de la maladie, la croissance va en être pénalisée, l’inflation alimentée, tout cela pour une courbe de décès qui non seulement ne créé plus de surmortalité en France depuis plus de 9 mois, mais reste sous la courbe d’une mauvaise année de grippe. Je ne me souviens pas d’une France en télétravail, lors des 2 derniers épisodes de forte grippe.

Les salariés ont tous moins de 60 ans, ils sont vaccinés, car la pression extrême à laquelle le djihadisme gouvernemental les a contraints, les a incités très tôt à céder à la piquouse qui leur permettrait enfin de retrouver une vie sociale normale, incluant le travail. Ils ont majoritairement été contaminés, sont certainement immunisés pour la plupart, sont vaccinés, mais doivent rester à la maison où les autres membres de la famille, eux en liberté, leur ramènent le virus avec la soupe du soir. Brillant ! Et comme la bêtise est plus savoureuse quand elle devient autoritaire, on y va à grand renfort de pénalités. Pour mieux reprocher aux entreprises, plus tard, de ne pas embaucher ou apporter une croissance, qui va prendre un énorme plomb dans l’aile pour……….. rien !

L’OMS indiquait récemment, par la bouche de son directeur général, que la 3ème piqure était vraisemblablement de trop, et la France évoque déjà la 4ème. Un moyen de développer le sentiment de cible chez le français, qui a ce rythme va rapidement devenir une piste à fléchettes. Le Dr Fauci, qui n’est pas un intrépide, indiquait que certes, la contamination était conséquente, qu’il fallait redoubler de prudence, mais pas tuer l’économie, ce qui ferait des ravages encore pire, et que ce virus était assez inoffensif, si on le juge à l’aune des hospitalisations et des décès, à peine en augmentation aux USA. Le mystère reste l’Inde. Pas vaccinée et dotée d’une courbe de mortalité nulle.

Enfin la Suède, tant décriée par notre ministre de la Maladie, caracole devant nous, avec un taux de vaccination pourtant inférieur et quasi jamais de confinement, affichant un taux de mortalité bien inférieur au nôtre. Après avoir subi l’ire des fondamentalistes sanitaires Européens en 2020, ces derniers évitent même de prononcer le mot « Suède » devant le succès de son pari sur l’immunité collective.

Depuis 1 semaine le taux de décès baisse au Royaume Uni et en Allemagne, également en Autriche, qui était prête à mettre les gens en prison pour éviter ce méchant virus. La France a une courbe de décès et hospitalisations qui augmente vraiment légèrement, au même moment où notre ministre de la maladie reprend son chemin sémantique « de la peur », utilisant les mots les plus effrayants que le maigre dictionnaire gouvernemental comporte depuis la crise. L’Espagne, le Portugal, les pays Nordiques, affichent, pas ou peu de morts, moins même que pour une grippe normale.

Tout cela pour ça !!

Les entreprises et entrepreneurs, sont à nouveau mis à l’index, notamment dans des professions déjà bien éprouvées, comme celles du spectacle.

J’ai eu le plaisir hier soir de voir ma fille danser NutCracker (Casse-Noisette), ce qu’elle a fait dans 4 villes de Floride, tout le mois de décembre, pendant que ses alter-ego, à NYC, ont décidé de stopper. Non seulement nous ne l’avons pas privée d’un spectacle qu’elle a travaillé, avec près de 100 danseurs, pendant des mois, 5 jours par semaine, mais nous l’avons fait en sachant, qu’avec une simple politique de tests et de masques, elle le ferait, sans danger pour elle, ni pour les autres. La France ou New York, et sa précaution de gauche, on cédé à la peur. Même combat.

Vive la liberté, vive la raison ! Les milliers de Français arrivés ici pour Noël n’en reviennent pas, et resteraient bien ici, jusqu’à ce que la raison revienne, elle, en France, en Italie, en Allemagne, en Australie… Le monde est désormais divisé en 2. Ceux qui se terrent et ceux qui raisonnent. L’avenir appartiendra aux seconds. Bonne année, et restez assis !