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TOUCHEZ PAS AU GRISBY

10 juin 2026

Nouvelle alerte sur les retraites : gagnants, perdants, et le joker IA, voilà ce que 20 ans de petites réformes vont vraiment produire

Les projections démographiques publiées par l'Insee cette semaine et le rapport du COR 2026 sonnent comme un double avertissement : la fécondité française est tombée à 1,45 enfant par femme, le déficit des retraites est désormais projeté à 2,4 % du PIB en 2070. Avec une certitude : le statu quo ne sera pas neutre. Il y aura des gagnants, des perdants, et une facture dont personne ne dit clairement qui la paiera.

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MOTS-CLES

Economie , France , Démographie , retraite , inégalités

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Garach

Christophe Garach est journaliste et rédacteur en chef d'Atlantico.

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Charles Dennery

Charles Dennery est économiste et docteur en économie. Il a publié « Réformer (vraiment) les retraites » aux éditions PUF.