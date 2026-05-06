TREND
6 mai 2026
Nonna maxxing : la trend Tik Tok de ceux qui veulent préserver leur santé en vivant comme des grands-mères italiennes
Le bien-être à l’italienne ? La tendance nonnamaxxing mise sur les recettes de nos grand-mères : cuisine maison, jardinage et liens humains. Une philosophie simple, validée par la science, pour vivre mieux et plus longtemps.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESSanté , Social , vieillissement , bien-être
THEMATIQUESSocial
A PROPOS DES AUTEURS
Lecturer, Centre for Positive Psychology and Health, RCSI University of Medicine and Health Sciences
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Lecturer, Centre for Positive Psychology and Health, RCSI University of Medicine and Health Sciences