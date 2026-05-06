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6 mai 2026

Nonna maxxing : la trend Tik Tok de ceux qui veulent préserver leur santé en vivant comme des grands-mères italiennes

Le bien-être à l’italienne ? La tendance nonnamaxxing mise sur les recettes de nos grand-mères : cuisine maison, jardinage et liens humains. Une philosophie simple, validée par la science, pour vivre mieux et plus longtemps.