PANIQUE MORALE

19 janvier 2026

Non, les normes sanitaires dans l’agroalimentaire ne sont PAS le Far West qu’on nous décrit

Souvent présenté comme une menace pour la santé publique, l’agroalimentaire industriel européen est pourtant l’un des secteurs les plus strictement encadrés et contrôlés au monde. Entre agences sanitaires indépendantes, protocoles scientifiques rigoureux et exigences réglementaires parmi les plus élevées à l’échelle internationale, le niveau de sécurité atteint n’a jamais été aussi élevé. Pourtant, un récit anxiogène persistant oppose industrie et artisanat, nourrit la défiance des consommateurs et brouille le débat public, notamment sur les accords commerciaux comme le Mercosur. Décryptage.