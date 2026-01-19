POLITIQUE
Des poulets en liberté dans une ferme, quelques jours avant leur abattage à Souligne-Flace, dans l'ouest de la France, le 10 décembre 2024.

©

Des poulets en liberté dans une ferme, quelques jours avant leur abattage à Souligne-Flace, dans l'ouest de la France, le 10 décembre 2024.

PANIQUE MORALE

19 janvier 2026

Non, les normes sanitaires dans l’agroalimentaire ne sont PAS le Far West qu’on nous décrit

Souvent présenté comme une menace pour la santé publique, l’agroalimentaire industriel européen est pourtant l’un des secteurs les plus strictement encadrés et contrôlés au monde. Entre agences sanitaires indépendantes, protocoles scientifiques rigoureux et exigences réglementaires parmi les plus élevées à l’échelle internationale, le niveau de sécurité atteint n’a jamais été aussi élevé. Pourtant, un récit anxiogène persistant oppose industrie et artisanat, nourrit la défiance des consommateurs et brouille le débat public, notamment sur les accords commerciaux comme le Mercosur. Décryptage.



Jean-Luc Demarty Go to Jean-Luc Demarty page et Jean-Christophe Bureau Go to Jean-Christophe Bureau page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Agriculture , française , Européenne , mercosur , normes , Sécurité , qualité sanitaire , concurrence

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Demarty image
Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

Jean-Christophe Bureau image
Jean-Christophe Bureau

Jean-Christophe Bureau est professeur d'économie à AgroParisTech et travaille sur les questions de commerce international dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement. Il est chercheur associé au CEPII.

