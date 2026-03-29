GUERRE CONTRE LES ESPECES INVASIVES

29 mars 2026

"Ne dites plus nuisibles, dites animaux liminaires" : comment l’écologisme radical empêche la France de se défendre contre les espèces invasives

Face à la prolifération des espèces invasives, un débat explosif émerge en France : faut-il encore réguler la nature ? Dans leur livre "La guerre contre les espèces invasives aura‑t‑elle lieu ?", publié aux éditions du Rocher, Olivier Vial et Romain Lasseur dénoncent l’influence d’un écologisme radical qui entrave la lutte contre la prolifération des espèces invasives en France.