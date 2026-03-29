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Des frelons asiatiques sur leur nid.
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GUERRE CONTRE LES ESPECES INVASIVES

29 mars 2026

"Ne dites plus nuisibles, dites animaux liminaires" : comment l’écologisme radical empêche la France de se défendre contre les espèces invasives

Face à la prolifération des espèces invasives, un débat explosif émerge en France : faut-il encore réguler la nature ? Dans leur livre "La guerre contre les espèces invasives aura‑t‑elle lieu ?", publié aux éditions du Rocher, Olivier Vial et Romain Lasseur dénoncent l’influence d’un écologisme radical qui entrave la lutte contre la prolifération des espèces invasives en France.

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MOTS-CLES

espèces invasives , rats , insectes , cafard , punaises de lit , frelons asiatiques , abeilles , écologistes , environnement , Olivier Vial , Romain Lasseur , La guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? , animaux liminaires , nuisibles

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien

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