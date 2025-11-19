Des députés et des membres du gouvernement français se lèvent pour rendre hommage à Mehdi Kessaci, le frère cadet de 20 ans de l’activiste, membre des Verts et figure de la lutte antidrogue Amine Kessaci, à Marseille, lors d’une séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, à Paris, le 18 novembre 2025.
VIOLENCES DU NARCOTRAFIC
19 novembre 2025
Narcotrafic : la République mobilisée… vraiment ?
L’assassinat de Mehdi Kessaci, jeune civil sans lien avec le trafic, bouscule le discours officiel : pour la première fois, un meurtre ciblé frappe la société civile elle-même. Un choc pour le gouvernement, mais un tournant qui s’inscrit dans une série de “points de bascule” déjà franchis, au fil d’une violence narco toujours plus stratégique.
Bertrand Cavallier est général de division (2S) de gendarmerie. Spécialiste du maintien de l’ordre et expert international en sécurité des Etats, il est notamment régulièrement engagé en Afrique. Le général Bertrand Cavallier est l'ancien commandant du Centre national d’entraînement des Forces de gendarmerie de Saint-Astier.
