VIOLENCES DU NARCOTRAFIC

19 novembre 2025

Narcotrafic : la République mobilisée… vraiment ?

L’assassinat de Mehdi Kessaci, jeune civil sans lien avec le trafic, bouscule le discours officiel : pour la première fois, un meurtre ciblé frappe la société civile elle-même. Un choc pour le gouvernement, mais un tournant qui s’inscrit dans une série de “points de bascule” déjà franchis, au fil d’une violence narco toujours plus stratégique.