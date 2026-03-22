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Les Français se sont mobilisés pour le second tour des municipales.
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RESULTATS DU SECOND TOUR

22 mars 2026

Municipales 2026 : victoires d'Emmanuel Grégoire à Paris, de Benoît Payan à Marseille, d’Edouard Philippe au Havre, de David Guiraud à Roubaix, d'Eric Ciotti à Nice; défaites de Rachida Dati dans la capitale, de Jean-Michel Aulas à Lyon, de Laure Lavalette à Toulon

Les électeurs ont voté dans le cadre du second tour des élections municipales 2026 dans 1580 communes en ce dimanche 22 mars.

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MOTS-CLES

élections municipales de 2026 , municipales 2026 , résultats , Toulon , Paris , Marseille , le havre , Bordeaux , victoire , défaite , Édouard Philippe , David Guiraud , Laure Lavalette , Nice , menton , Lyon , Serge Blanco , Biarritz , Mulhouse , Rennes , LFI , Les Républicains , rassemblement national , Roubaix , François Bayrou

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Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.