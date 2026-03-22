RESULTATS DU SECOND TOUR

22 mars 2026

Municipales 2026 : victoires d'Emmanuel Grégoire à Paris, de Benoît Payan à Marseille, d’Edouard Philippe au Havre, de David Guiraud à Roubaix, d'Eric Ciotti à Nice; défaites de Rachida Dati dans la capitale, de Jean-Michel Aulas à Lyon, de Laure Lavalette à Toulon

Les électeurs ont voté dans le cadre du second tour des élections municipales 2026 dans 1580 communes en ce dimanche 22 mars.