RESULTATS DU SECOND TOUR
22 mars 2026
Municipales 2026 : victoires d'Emmanuel Grégoire à Paris, de Benoît Payan à Marseille, d’Edouard Philippe au Havre, de David Guiraud à Roubaix, d'Eric Ciotti à Nice; défaites de Rachida Dati dans la capitale, de Jean-Michel Aulas à Lyon, de Laure Lavalette à Toulon
Les électeurs ont voté dans le cadre du second tour des élections municipales 2026 dans 1580 communes en ce dimanche 22 mars.
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MOTS-CLESélections municipales de 2026 , municipales 2026 , résultats , Toulon , Paris , Marseille , le havre , Bordeaux , victoire , défaite , Édouard Philippe , David Guiraud , Laure Lavalette , Nice , menton , Lyon , Serge Blanco , Biarritz , Mulhouse , Rennes , LFI , Les Républicains , rassemblement national , Roubaix , François Bayrou
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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